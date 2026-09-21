Vitale: "Troppa euforia su questa Fiorentina. Vedremo nelle prossime 4"

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Intervenuto a RTV 38 per analizzare il momento della Fiorentina, il dirigente Pino Vitale si è così espresso: "Noto grande euforia da tutte le parti su questa Fiorentina. Secondo me, la squadra ha giocatori di grande talento, ma bisogna dare tempo all’allenatore e poi vedremo. Ha vinto contro Venezia e Pisa, mentre ieri ha disputato una buona partita contro il Napoli, e nulla di più.

Va anche considerato che il Napoli era alle prese con numerosi infortuni. C’è troppa euforia. Diamo tempo all’allenatore e aspettiamo il prossimo ciclo di partite. Voglio vedere la Fiorentina nelle prossime quattro gare: dopo potremo capire meglio quali potranno essere i reali obiettivi della squadra".