Borghi sicuro: "Grosso non era un incapace. Ma ora la Viola è un'altra cosa"

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Il commentatore Stefano Borghi, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato Fiorentina-Napoli, soffermandosi sullo spettacolo offerto al Franchi e sulla trasformazione della squadra viola dopo l’arrivo di Paolo Vanoli: "La partita del Franchi è stata bellissima. Non sono mancate occasioni, episodi, gol e grandi parate. I due portieri hanno regalato fotografie splendide. È finita in pareggio e, secondo me, è stato il risultato più giusto. La Fiorentina ha portato a casa soprattutto la dimostrazione di essersi finalmente messa in moto".

La svolta con Vanoli

"Dopo Grosso, Vanoli ha saputo toccare le corde giuste e intervenire nei punti in cui ce n’era bisogno" le parole del giornalista, che poi ha aggiunto: "C’è ancora tanto lavoro da fare, ma la Fiorentina si è sbloccata. Faccio fatica a pensare che Grosso sia un incapace: semplicemente non ha funzionato. Le cose non si sono incastrate e nel calcio può succedere. Adesso, però, è un’altra squadra. Anche contro il Frosinone aveva prodotto tantissimo, ma poi non riusciva a stare in campo. Ora è tutta un’altra storia".