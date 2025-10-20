Marinozzi sulla Fiorentina: "Gioco migliorato. Serve uno scatto psicologico"

Il telecronista Dazn, Andrea Marinozzi, ha parlato anche di Fiorentina sul suo canale Youtube, in un video dedicato ai top e flop della settima giornata, ecco le sue parole: "Il discorso è Commisso, perché dal punto di vista del gioco le cose sono migliorate, sia contro la Roma sia contro il Milan ho visto un'identità, principi chiari, tutti si muovono nella stessa direzione, cosa che invece nelle prime giornate non si era vista, la squadra si perdeva facilmente. E' che manca ancora qualcosa in campo. Bisogna completare questo percorso di identità e adesso completarlo è più difficile, perché la pressione è maggiore. La pressione non ti permette di gestire i momenti caldi della partita con lucidità. La poca lucidità mostrata da Pioli, che è sempre stata una persona lucida, dimostra questo.

Questa pressione la hanno anche i calciatori e riuscire ad uscire rapidamente da questo tunnel non è facile, perchè la prossima gara sarà con il Bologna di Italiano e poi giocherà con l'Inter. Quindi si prospettano giornate difficili per Pioli, il suo staff, la dirigenza, i tifosi e i calciatori. Servirà un'unione per trovare la strada giusta, perché le cose migliori si sono viste. Adesso serve uno scatto psicologico".