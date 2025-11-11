Marinozzi su Vanoli: "Non so se è la scelta giusta. Ha una ricca rosa per fare bene"

vedi letture

Andrea Marinozzi, opinionista e telecronista di DAZN, sul suo canale Youtube ha risposto ad alcune domande dei suoi iscritti, tra queste, veniva chiesto il parere dell'opinionista sulla nuova Fiorentina di Vanoli: "Non so se è la scelta giusta, perché è una situazione difficile anche per Vanoli. Dopo aver allenato Venezia e Torino, si trova in una posizione difficile, con una squadra di buon livello, guardando la rosa.

Quindi l'aspetto psicologico sarà fondamentale. Devo dirvi che non mi sono piaciute le parole in conferenza post partita col Genoa, perché con parole velate ha criticato Pioli, non è stato molto elegante e forse è stata una scelta furba per mettere dalla sua parte i tifosi, però considerando il campo penso possa fare un ottimo lavoro, anche se è un lavoro complesso, che può risollevarsi velocemente con un paio di vittorie, sfruttando la ricca rosa che ha, che non appartiene a quelle zone della classifica".