Italia, Orsolini: 'Per noi andare al Mondiale è un dovere morale'

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - ''Abbiamo il dovere morale prima di tutto per noi stessi e poi per chi ci guarda e ha condiviso la grande delusione passata di fare di tutto per andare al Mondiale''. Lo ha detto Riccardo Orsolini intervenendo oggi a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le ultime due gare di qualificazioni mondiali contro Moldova e Norvegia. ''Finché la matematica non ci dice che dovremo passare per i playoff di marzo io continuo a sperare - ha aggiunto il giocatore del Bologna attuale capocannoniere della Serie A con 5 reti - Siamo tutti concentrati su queste due partite, vogliamo dare continuità ai risultati positivi degli ultimi tempi poi vedremo quale sarà il nostro destino.

Gattuso quando è arrivato ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo, prima la squadra era un po' spenta avvilita, lui ci ha dato subito tranquillità e ci ha fatto capire la situazione consigliandoci su come uscirne, cioé con il lavoro, l'entusiasmo e allenamenti molto intensi''. (ANSA).