Juventus, Damien Comolli è ufficialmente il nuovo amministratore delegato
(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus, la nomina è arrivata dopo il consiglio di amministrazione che si è riunito sotto la presidenza di Gianluca Ferrero. "Il Consiglio d'amministrazione ha nominato Damien Comolli quale amministratore delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di direttore generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l'assetto precedente" si legge nella nota diramata dalla società. (ANSA).
