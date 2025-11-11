La Fiorentina lancia il "Curva double pass" per la Conference: costi e modalità
La Fiorentina lancia un pacchetto per la Conference a partire da oggi 11 novembre disponibile solo in Curva Ferrovia. I tifosi potranno assistere alle prossime due sfide in casa viola contro AEK Athens e FK Dynamo Kyiv comprando il pacchetto al prezzo di 28 euro per quanto riguarda gli abbonati, 34 intero e 18 gli Under 14. Ecco il comunicato:
Torna la Uefa Conference League allo Stadio Franchi: da oggi apre la vendita del CURVA DOUBLE PASS, pack a disponibilità limitata ad un prezzo vantaggioso, disponibile solo in Curva Ferrovia, per poter assistere alle due partite casalinghe della 4° e 5° giornata della League Phase. Giovedì 27 Novembre 2025 h 21:00 - Fiorentina vs AEK Athens e Giovedì 11 Dicembre 2025 h 18:45 - Fiorentina vs FK Dynamo Kyiv
Il tutto si svolgerà in due fasi:
La prima da oggi al 13 novembre inizia la "fase di vendita dedicata agli ABBONATI SERIE A 2025/2026 e ai possessori di MINI ABBONAMENTO UECL LEAGUE PHASE 2024/25 con prezzo dedicato alla medesima tariffa promozionale “ABBONATO”.
Poi dalle ore 15:00 del 13/11/2025 fino alle ore 21:00 del 27/11/2025.
Prosegue, previa disponibilità di posti, il prezzo promozionale a tariffa “ABBONATO” per gli ABBONATI SERIE A 2025/2026, e per gli ABBONATI UECL 24/25.
Inizia la vendita libera per i possessori di InViola Premium Card a tariffa “INTERO”.
Nuove tessere sottoscritte saranno attive dal giorno successivo all’emissione. Eventuali tessere sottoscritte da cittadini di origine, nati e/o residenti nelle nazioni di provenienza delle squadre ospiti, non saranno attive per l’acquisto del Curva Double Pass UECL 2025/26.
