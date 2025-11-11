Borghi: "Vanoli è stato scelto per stuccare le crepe, non per costruire qualcosa"

Stefano Borghi, noto giornalista di Sky, sul suo canale Youtube ha analizzato tutte le partite dell'undicesima giornata di Serie A, ecco le sue parole sulla partita di domenica pomeriggio, tra Genoa e Fiorentina: "Nella partita d'esordio di Vanoli e De Rossi, credo vada bene ad entrambi aver evitato la sconfitta. E' stata una partita con tanti ribaltamenti, con tante situazioni. La Fiorentina aveva una grande assenza come quella di Kean. Sono curioso di ciò che farà Vanoli sulla panchina viola, contro il Genoa qualche segnale è arrivato.

Sohm ha dato seguito all'ultima prestazione in Conference League e Gudmundsson, anche se su calcio di rigore, ha fatto gol. La scelta di Vanoli è una scelta per andare a stuccare le tante crepe, non per costruire qualcosa, perché la stagione della Fiorentina si è arrovellata gravemente e vedremo quello che succederà. Nel frattempo entrambe hanno evitato di sprofondare ulteriormente".