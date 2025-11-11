Social Lutto per Richardson: la tenera immagine di Amir con il padre scomparso

La ex stella della Virtus Bologna "Sugar" Ray Richardson è morto oggi, dopo una malattia, lasciando un vuoto nel mondo del basket e ovviamente nei suoi familiari, tra cui il figlio Amir, centrocampista della Fiorentina. Il giocatore viola sui social ha postato foto e video con il padre tra cui una tenera immagine di quando era piccino con la scritta "In verità apparteniamo a Dio e a lui torniamo".