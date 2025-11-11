Giudice Sportivo: Vanoli subito ammonito. Pongracic e Ranieri entrano in diffida

Il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, ha ufficializzato le sue decisioni relative all'undicesima giornata di Serie A. In questa tornata di gare non ci sono stati espulsioni, quindi nessun giocatore sarà squalificato al ritorno dalla sosta delle Nazionali. Due giocatori della Fiorentina sono invece a rischio squalifica, infatti Marin Pongracic e Luca Ranieri nel match di domenica contro il Genoa hanno ricevuto la quarta ammonizione e la conseguente diffida.

Il primo per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, mentre il secondo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, l'autore del gol del 2-2, Colombo. Per finire, alla prima presenza sulla panchina della Fiorentina, il nuovo allenatore, Paolo Vanoli, ha già ricevuto la sua prima ammonizione.