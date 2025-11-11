Lutto nella Fiorentina e nel basket, morto "Sugar" Ray Richardson, padre di Amir

vedi letture

Lutto in casa Fiorentina, è venuto a mancare infatti il padre di Amir Richardson, il grande giocatore di basket passato anche in Italia, "Sugar" Ray Richardson. Una perdita dunque anche per il mondo della pallacanestro. Aveva 70 anni e viveva ad Oklahoma City, era malato da mesi. La sua stella ha brillato tra gli Ottanta e i Novanta: tra lampi di classe e gli eccessi, a Bologna vinse una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia. Ecco il post con le condoglianze della Fiorentina al suo giocatore:

"Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il DS Roberto Goretti e tutta la Fiorentina si stringono attorno ad Amir Richardson ed esprimono le più sentite condoglianze a lui ed alla sua famiglia per la scomparsa del padre".