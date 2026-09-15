Guidi fiducioso sui giovani viola: "Njie impressionante, Atta è da top club"

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Federico Guidi ha visto passare un sacco di talenti di fronte ai suoi occhi. L'ex allenatore della Fiorentina Primavera (attualmente libero), intervistato stamani da TMW, ha dato la sua opinione anche sulla Prima Squadra viola e sui talenti arrivati di recente a Firenze:

"La differenza tra l'ingresso di Vanoli e le tre precedenti partite è stata notevole, sia come approccio che come voglia. Probabilmente tra Grosso e il gruppo non si era creata quell'alchimia giusta e il cambio è stato inevitabile. Vanoli già conosce l'ambiente e ci ha messo poco a toccare i nervi giusti per avere uno spirito di rivalsa che a Venezia si è visto subito. La squadra ha giocato bene nonostante ci sia ancora tantissimo da fare perché il talento e la qualità in rosa non manca. Ci sono giocatori che possono diventare dei top a livello europeo. Mastantuono è un talento puro ed è destinato a tornare in quei preconoscici di primissimo piano da cui proviene. Njie mi ha sempre impressionato a livello giovanile perché abbina fisicità, velocità, dribbling imprevedibile e tecnica, elementi che sono determinanti nel calcio moderno. Ha un enorme potenziale. In mezzo al campo Atta può ambire a squadre top per la qualità che ha e Fagioli, che ho avuto in Nazionale Under 19, vede un calcio differente. Se la Fiorentina trova continuità è destinata a far divertire i tifosi, cosa di cui hanno bisogno".