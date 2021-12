MARINO, Sta con Commisso: "Vanno studiate norme"

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così delle tematiche del mercato sollevate da Commisso: "Non commento nel merito le sue proposte, ma è ormai chiaro che i procuratori siano quasi in competizione con le società per la proprietà dei giocatori. Questo può portare a scombussolamenti e ripercussioni sui bilanci delle società, vanno studiate norme per evitare danni“.