Marinelli alla decima direzione con la Fiorentina: ecco il bilancio dei precedenti
La partita al rientro dalla sosta in campionato tra Milan e Fiorentina, in programma per domenica alle 20:45 e valevole per il settimo turno di campionato, è stata affidata a Livio Marinelli, arbitro di 41 anni della sezione di Tivoli. Andando a guardare al passato, nei 9 precedenti con questo direttore di gara, la Fiorentina è uscita vincente in cinque occasioni, tre invece sono stati i pareggi e una sola la sconfitta. Nella passata stagione sono stati tre gli incroci con Marinelli, la vittoria per 2-1 a Cagliari, l’1-0 interno contro il Lecce e l’1-1 con il Torino. L'unica sconfitta per i viola è stata il 4-0 a Torino contro i granata del gennaio 2022.
Il bilancio invece di Marienlli con il Milan vede i rossoneri attualmente imbattuti. .
