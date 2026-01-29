Ufficiale Coppola, da ex obiettivo viola a giocatore del Paris Fc: c'è l'annuncio

Diego Coppola, difensore ex Verona passa in prestito per sei mesi dal Brighton al Paris Fc. Sul giocatore sia in estate prima che passasse in Premier che in questa sessione invernale si era interessata anche la Fiorentina ma il giocatore è stato ufficialmente presentato oggi dal Paris Fc:

"Il Paris FC è lieto di annunciare l'acquisto del difensore Diego Coppola dal Brighton (Inghilterra). Il 22enne internazionale italiano ha firmato in prestito fino alla fine della stagione.

Nato a Bussolengo (Italia), Diego Coppola si è allenato all'Hellas Verona e ha disputato la sua prima partita professionistica alla fine del 2021. Nonostante la giovane età, nel corso delle stagioni si è affermato come una parte indispensabile della squadra in Serie A. Le sue prestazioni hanno poi aperto le porte alla Squadra Azzurra nel giugno 2025, dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili.

Dopo 4 stagioni e 85 partite giocate in Veneto, Diego è entrato in Premier League firmando per il Brighton la scorsa estate. Corteggiato da molti club e desideroso di proseguire la sua evoluzione, il giocatore ha scelto il Paris FC questo inverno.

Marco Neppe, Direttore Sportivo del Paris FC: "Siamo molto lieti di accogliere Diego Coppola, internazionale senior italiano. Nonostante una concorrenza agguerrita, scelse il Paris FC. Il suo impegno ci rende orgogliosi. Diego è un giocatore giovane, ma mostra già esperienza, maturità e personalità. Le sue qualità e la sua mentalità orientata al team saranno di grande aiuto per la squadra. Non vediamo l'ora di vivere grandi esperienze insieme".