Caos Finale Coppa d'Africa, ecco le sanzioni: 5 giornate al Ct del Senegal

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il caos tra proteste e abbandono del campo nella finale di Coppa d'Africa costa al ct del Senegal cinque giornate di squalifica e una multa da 100mila dollari. Pape Thiaw è stato infatti sospeso dalla Confederazione africana di calcio per gli incidenti che hanno segnato il match con il Marocco: il Senegal ha vinto 1-0 dopo i tempi supplementari, in una partita folle. Su invito dello stesso ct, alcuni giocatori senegalesi avevano abbandonato il campo per protestare contro la decisione dell'arbitro, supportata dal VAR, di assegnare un rigore al Marocco proprio alla fine dei tempi regolamentari. I tifosi infuriati hanno anche tentato di invadere il campo. Alla fine, il marocchino Brahim Diaz ha sbagliato il penalty e i senegalesi sono tornati in campo per il resto della partita, vincendo. Pape Thiaw è stato sospeso dalla commissione disciplinare della CAF per "condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all'immagine del calcio".

Anche gli attaccanti senegalesi Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, che giocano in Premier League, sono stati squalificati per due partite per "condotta antisportiva nei confronti dell'arbitro". Multa da 615mila dollari alla Federcalcio del Senegal "per il comportamento inappropriato dei suoi tifosi, che ha danneggiato l'immagine del calcio. Squalifiche anche tra i marocchini: due turni al difensore del Psg, Achraf Hakimi, tre giornate a Ismaël Saibarie. Multa anche alla federazione del Marocco. Le sanzioni entreranno in vigore durante le qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027. (ANSA).