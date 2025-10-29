Marelli certo: "Manca un rigore all'Inter: Sozza sbaglia su Comuzzo-Pio Esposito"

Marelli certo: "Manca un rigore all'Inter: Sozza sbaglia su Comuzzo-Pio Esposito"FirenzeViola.it
Ieri alle 23:54News
di Redazione FV

Nonostante il naufragio del Meazza, dalle parole di Luca Marelli piove sul bagnato per la Fiorentina. Secondo l'ex arbitro, oggi opinionista a proposito delle performance dei fischietti della Serie A, manca anche un rigore all'Inter non fischiato nel secondo tempo. Questa la sua analisi su Dazn dopo la gara: "Nel primo tempo, ci sono trattenute reciproche tra Comuzzo e Pio Esposito: corretto a mio avviso l'operato di Sozza.

Diverso è quello del secondo tempo: su cross dalla destra, il difensore viola si disinteressa del pallone e pensa solo all'attaccante dell'Inter. In questo caso, doveva esserci l'on field review per il calcio di rigore e il cartellino giallo per Comuzzo per una trattenuta molto chiara".