Dagli inviati Pioli perentorio: "Non ho pensato alle dimissioni. Voglio essere la soluzione"

Stefano Pioli non pensa alle dimensioni e va avanti alla guida della Fiorentina. Lo ha confermato lo stesso tecnico viola dalla pancia di San Siro, parlando in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra a cospetto dell'Inter. Queste le dichiarazioni:

Ha pensato mai alle dimissioni?

"No".

Nel primo tempo potevate fare male, nel secondo tempo che partita è stata?

"Nel primo tempo siamo stati compatti e ordinati. Nel secondo tempo non siamo riusciti a reggere l'urto e loro hanno giocatori di qualità. Dopo il gol abbiamo fatto ancora più fatica a reagire".

Si sente più parte del problema o della soluzione?

"Mi considero parte del problema ma mi piace pesare di essere la soluzione. Ne verremo fuori. Sono questi i momenti in cui bisogna rimanere compatti".

Come commenta le parole di Pradè?

"Non sto pensando al mio futuro e se a Lecce sarà la mia ultima partita. Se vinceremo succederà qualcosa di positivo".

Vede nei giocatori voglia di rivalsa?

"Si, noi nel primo tempo non siamo stati una squadra che non ci credeva. Il calendario è stato difficile ma ora dobbiamo salvarci e vincere le prossime partite".

Cosa pensa di Gudmundsson?

"Ha fatto un gran lavoro e ho messo cambi per dare più energia".

Chi può aiutare Kean?

"Lo si può aiutare alzando il baricentro ma oggi è stata difficile. Non può essere solo Moise la nostra opzione offensiva".

Il suo lavoro ora dovrà essere più psicologico?

"La classifica non l'abbiamo sistemata e ora dobbiamo esser focalizzati per salvarti. Non credo di non avere una squadra che non è consapevole della situazione".