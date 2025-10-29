Inter-Fiorentina, a Milano 51 volte su 87 è uscito il segno 1

Inter-Fiorentina, a Milano 51 volte su 87 è uscito il segno 1FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30News
di Redazione FV

Alle 20.45 Inter-Fiorentina, giunti all'87esima sfida a Milano della loro storia in campionato, dalla stagione 1931/32 (quando finì 1-1) fino al 2-1 nerazzurro alla 24esima giornata della stagione passata. Ecco i dati in numeri: 

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)
87 incontri disputati
51 vittorie Inter
20 pareggi
16 vittorie Fiorentina
167 gol fatti Inter
91 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE
1931/1932 Serie A Inter vs Fiorentina 1-1, 10° giornata
L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE
2024/2025 Serie A Inter vs Fiorentina 2-1, 24° giornata