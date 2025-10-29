Alle 20.45 anche Bologna-Torino e Genoa-Cremonese: le formazioni ufficiali
Alle 20.45 la serie A prosegue con le ultime tre sfide di questo mercoledì, valide per la nona giornata di campionato che si concluderà domani con altre due sfide. Oltre Inter-Fiorentina, saranno in campo anche Bologna-Torino e Genoa-Cremonese. Ecco le formazioni delle gare del Dall'Ara e del Marassi.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripán, Saúl Coco; Pedersen, Casadei, Ilić, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Johan Vásquez, Aarón Martín; Masini, Malinovskyi; Cornet, Valentín Carboni, Ellertsson; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo, Payero, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
