Pradè avverte: "Domenica è vita o morte. Commisso e tifosi non meritano questo"

La Fiorentina è in crisi nera, esce sconfitta anche dal match con l'Inter (3-0 il finale) e si accinge a sfidare il Lecce domenica pomeriggio al Franchi in un appuntamento a dir poco delicato per la propria classifica. Ne ha parlato, ai canali ufficiali del club, il direttore sportivo viola Daniele Pradè dopo il ko di San Siro: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparata: una partita tosta contro una squadra fortissima, che l'ha sbloccata con una prodezza balistica. Non era questa la gara che doveva farci svoltare, adesso per noi domenica è vita o morte. Lo devono capire i ragazzi, lo dobbiamo capire tutti, interpretando tutto in maniera diversa. Ci dobbiamo mettere il coltello tra i denti e andare a combattere".

Come si prepara la gara col Lecce?

"Con grande senso di responsabilità nei confronti di tutti, in primis del presidente che ci sta male e dei tifosi che non meritano quel che gli stiamo offrendo".