Marco Rossi: "Raggiunto il playoff l'Italia non si farà sfuggire il Mondiale"

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com nel corso della quale ha parlato anche dell'Italia e delle chance per gli azzurri di andare al Mondiale: "Non posso dire granché dal punto di vista delle prestazioni perché, a parte il 5-4 contro Israele, non ho mai potuto vedere l'Italia, dato che hanno giocato in contemporanea con noi e sono focalizzato su altre cose. L'Italia è l'Italia, ha raggiunto i playoff e sono convinto che, al di là del sorteggio, avrà i favori del pronostico dalla sua parte. Il Mondiale non sfuggirà".

Gattuso è l'uomo giusto per gli Azzurri?: "I fatti stanno dicendo di sì, però è anche vero che onestamente, dopo aver perso contro la Norvegia, le successive partite sono state giocate contro avversari indubbiamente molto inferiori, quindi non c'è da sorprenderci del fatto che l'Italia li abbia battuti anche piuttosto nettamente. I risultati sono abbastanza normali, niente di eccezionale. Era nell'ordine delle cose che la Nazionale dovesse e potesse arrivare seconda dietro la Norvegia, era abbastanza normale. Dall'esterno mi sembra di poter dire che c'è soddisfazione per il lavoro del ct, gli auguro il meglio possibile".