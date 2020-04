A Juventus TV, Claudio Marchisio ha raccontato un aneddoto sul suo primo gol nel massimo campionato italiano: "Sul primo gol in Serie A, a Firenze, ricordo che mentre entravamo in campo, mi son reso conto che avevo sbagliati i tacchetti. Quando ho fatto gol, su assist di Del Piero, non ho capito più nulla”.