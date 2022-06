MARCHESI, Amrabat la chiave viola. E su Gollini...

L'ex giocatore della Fiorentina Rino Marchesi (con un passato in viola tra il 1960 e il 1966) ha parlato a TMW, soffermandosi sulle prossime mosse di mercato del club di Commisso. Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Il rinnovo di Italiano? Giusto così, meritava ampiamente la conferma. Amrabat quest'anno ha fatto bene e può essere una chiave, non è il regista tradizionale alla Pecci o alla Pirlo però gioca a tutto campo; con Italiano è cresciuto ma lui si è trovato bene anche con i compagni. Mandragora? E' uno di quelli abbastanza portato all'offensiva, in avanti pericoloso sia come assist che come conclusioni. Gollini? E' valido però anche Terracciano non ha fatto male, è affidabile".