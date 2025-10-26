Marchegiani: "Fiorentina, lo spirito è giusto. Non è stata però una grande prestazione"

Luca Marchegiani, ex portiere ed attuale opinionista di Sky Sport, si è espresso sul derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna giocatosi oggi alle 18:00 al Franchi e terminato sul 2-2. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha rischiato di vincere all'ultimo secondo. Quello che resta da una gara così è un grande orgoglio e una grande forza d'animo di una squadra che aveva perso la partita. Secondo me sotto l'aspetto della prestazione non possiamo parlare di una grande prestazione".