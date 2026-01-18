Mandragora rivolge la vittoria a Commisso: "Vogliamo regalargli altre soddisfazioni"
Rolando Mandragora, centrocampista in gol nella vittoria della Fiorentina in casa del Bologna, ha parlato in questo modo sui canali Dazn dopo il triplice fischio del Dall'Ara: "Indosso la maglia del presidente. Abbiamo perso Joe un anno e mezzo fa (Barone ndr.) e adesso il Presidente. La vittoria è per lui e per la sua famiglia. Mandiamo un grande abbraccio e speriamo di regalargli altre soddisfazioni".
Siete tornati alla grande.
"L'abbiamo voluta e cercata, stiamo facendo prestazione da un po' di tempo. Abbiamo sofferto ma siamo contenti. Ci godiamo la vittoria".
