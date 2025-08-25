Social Mandragora: "Pareggio amaro. Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo affamati"

Rolando Mandragora, autore del gol del vantaggio viola nel pareggio di Cagliari, ha utilizzato i propri social per commentare il risultato della Domus Arena e fissare gli obiettivi dei prossimi giorni: "Un pareggio amaro per il modo in cui è arrivato… Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo consapevoli e affamati!".

Il giocatore è al centro anche di un caso legato al mercato visto che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 (anche se è presente un'opzione per l'anno successivo che scatterebbe in base alle presenze ndr) e potrebbe lasciare la Fiorentina entro il 1° settembre in caso di offerta da almeno 10 milioni di euro. Stefano Pioli vorrebbe mantenerlo in rosa e se non dovessero arrivare proposte, la Fiorentina tornerebbe a trattare il rinnovo a mercato chiuso.