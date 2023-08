MAN UTD. Obiettivo Verratti. Si allontana la pista Amrabat

FirenzeViola.it

Il Manchester United ha un nuovo obiettivo per rinforzare la mediana. Come riporta L'Equipe, i Red Devils starebbero valutando di presentare un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain per il centrocampista Marco Verratti, tirandosi fuori così dalla corsa per Sofyan Amrabat della Fiorentina.

L'ex Pescara non fa parte del progetto tecnico di mister Luis Enrique e a Parigi è ormai un separato in casa (non è stato convocato per le prime due giornate di Ligue 1), ma la squadra di Ten Hag non è l'unica interessata. Su Verratti ci sono anche Al Ahli e Bayern Monaco.