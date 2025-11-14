La Juventus su Bernabé? Il Parma non ha intenzione di vendere a gennaio

Uno dei nomi che è stato accostato alla Juventus è quello di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma in estate cercato anche dalla Fiorentina. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le possibilità che l'affare si concretizzi a gennaio sono poche: si è parlato di Bernabé come di un'opportunità per il mercato invernale per la Juventus, ma il Parma non ha alcun tipo di intenzione di privarsi di giocatori importanti nel mercato di gennaio, perché lo ha già fatto in estate con la cessione, tra le altre, di Sohm alla Fiorentina.

Quindi, a meno di opportunità clamorose, l'idea del Parma è di tenere i giocatori importanti nel mercato di gennaio, ad iniziare da Bernabè e Pellegrino, che sono due pilastri del gioco di Cuesta.