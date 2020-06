MAIFREDI, Castro come Tonali. Il Brescia è da B

Lo storico allenatore del Brescia Gigi Maifredi ha parlato del momento della Fiorentina e delle Rondinelle a pochi giorni dalla sfida del Franchi tra le due squadre. Ecco le sue parole: “Iachini? Assomiglia molto a quello che era da giocatore: è sempre sul pezzo, lavora assiduamente e conosce molto bene il mondo del calcio. A Firenze ha portato entusiasmo e coesione tra i giocatori. Per giudicare un allenatore a pieno bisogna stare assieme a lui tanti anni, io sono legato a lui umanamente e lo apprezzo ma non saprei dire se può aprire un ciclo a Firenze. La ripartenza del campionato? Il Brescia ha dimostrato di non essere attrezzata a restare in A. Adesso ha davanti a sé al calvario finale, prima della retrocessione: quando ti affidi a 9/11 provenienti dalla B hai già la strada segnata. Adesso il Brescia deve lanciare i giovani. Tonali? Penso che andrà a finire all'Inter, la Juve avendo già Bentancour non ne ha bisogno. La Fiorentina attuale? Mi piace tantissimo Castrovilli: lo avevo osservato nella Cremonese, lui è uno che ha il futuro segnato come Tonali. Tenere lui e un Chiesa convinto, sarebbe il top per i viola ma credo che Chiesa voglia andarsene. Commisso? Secondo me è venuto in A alla cieca, un altro anno di conoscenza del calcio italiano gli farà bene: la Fiorentina va completata, ha ottimi giocatori ma ha a bisogno di giocatori importanti".