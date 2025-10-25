Lutto nel mondo del giornalismo fiorentino: è morto Raffaello Paloscia
Si è spento all'età di 97 anni Raffaello Paloscia decano del giornalismo fiorentino, grande tifoso di Fiorentina che ha commentato a lungo sui giornali e sulle tv private, con grande competenza e sempre con un sorriso rassicurante. La sua lunga carriera ha preso il via al Corriere dello Sport, nell’agosto del 1950, fino a consolidarsi a La Nazione dove è stato capo della redazione sportiva, attraversando 70 anni di eventi: dai due scudetti della Fiorentina agli ultimi due mondiali vinti dall’Italia (1982 e 2006) ed alcune Olimpiadi.
Domani sarebbe stata la sua partita visto che ha sempre sostenuto con simpatia anche il Bologna. Alla famiglia, anche il figlio Fulvio è uno stimato giornalista, le condoglianze di FirenzeViola e Radio FirenzeViola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati