FirenzeViola Ademi, domani il primo allenamento in Primavera: sabato col Napoli?

vedi letture

L'avventuta di Arnis Ademi, terzino sinistro classe 2007 acquistato dallo Young Boys per la Primavera, è appena iniziata. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, Ademi è arrivato ieri al Viola Park, sede del centro sportivo della Fiorentina, dove ha firmato il suo contratto con il club. Nella giornata odierna il giovane svizzero si è già unito al gruppo guidato da Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, facendo conoscenza con i compagni di squadra e iniziando a inserirsi negli schemi della squadra.

Primo allenamento e obiettivi

Oggi, in quanto giorno libero per la squadra, Ademi non ha ancora svolto il primo allenamento ufficiale, che è previsto per domani. L’obiettivo del terzino sinistro è quello di guadagnarsi una convocazione per la prossima partita di campionato, che vedrà la Fiorentina Primavera affrontare sabato pomeriggio il Napoli Primavera a Bagno a Ripoli.