Calciomercato Fiorentina-Nedeljkovic: continuano i rapporti tra i Viola e l'Aston Villa per il classe 2005

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, proseguono i contatti tra la Fiorentina e l'Aston Villa per portare Kosta Nedeljkovic alla corte di Vanoli. Il terzino destro classe 2005 in forza al RB Lipsia e in prestito dall’Aston Villa sta trovando poco spazio in Bundesliga. Rimane forte, però, la concorrenza di altre due squadre, ovvero Wrexham e Valencia, club che hanno chiesto informazioni sul giovane difensore serbo.

Il classe 2005 rappresenterebbe una soluzione interessante per rafforzare la corsia destra in virtù di età, struttura fisica e ampi margini di crescita. La concorrenza internazionale, tuttavia, rischia di complicare il buon esito dell’operazione.