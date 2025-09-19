Luis Alberto duro: "Alla Lazio sono subentrati personaggi che non capiscono di calcio"

Dalle colonne de Il Messaggero, Luis Alberto torna a parlare di Lazio e Serie A. L'ex centrocampista della Lazio, da due stagioni all'Al Duhail, ha ripercorso la sua lunga esperienza in biancoceleste, criticando apertamente la gestione societaria. Secondo lo spagnolo, la dirigenza capitolina "ha sbagliato tante cose", in particolare gli addii di figure chiave come Simone Inzaghi, Igli Tare e Maurizio Sarri. "Lì si era capito che non si sarebbe andati da nessuna parte", ha tuonato il Mago, aggiungendo che "quando subentra gente che non ci capisce tanto di calcio diventa difficile".

Nonostante le critiche, Luis Alberto ha espresso il suo pieno appoggio all’attuale allenatore della Lazio: "Menomale che c’è un allenatore che dice quello che pensa e capisce di calcio, almeno lui. Ma se il resto delle persone non lo seguono…".

E sul derby Lazio-Roma di domenica, lo spagnolo ha detto: "Sarà un match di attesa, quasi pauroso", ha detto, sottolineando che nella stracittadina della Capitale la classifica non conta. Infine, lo spagnolo ha riservato parole dolcissime per Simone Inzaghi, che considera come un padre, e ha ricordato la Supercoppa vinta contro la Juventus nel 2017 come il punto di svolta della sua lunga carriera alla Lazio.