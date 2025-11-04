Champions, alle 21 c'è Juventus-Sporting: le formazioni ufficiali del match

Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 21 fischio d'iniizo all'Allianz Stadium per la sfida di Champions Juventus-Sporting con i bianconeri che hanno bisogno di punti essendo fuori anche dalla zona playoff con 2 punti in tre giornate. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopemeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti.

Sporting (4-2-3-1):Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges