Primavera, domani c'è la Youth League contro il Legia: i convocati di Capparella

Domani, alle ore 15, la Fiorentina Primavera sarà chiamata a compiere una rimonta storica contro i polacchi del Legia Varsavia nel ritorno del secondo turno ad eliminazoine diretta della Youth League. La squadra, guidata da mister Marco Capparella alla sua prima esperienza sulla panchina della Primavera e in campo europeo, dovrà ribaltare il pesante 4-1 subito all’andata. Un’impresa difficile, ma non impossibile, per i giovani viola, che stanno attraversando un ottimo momento in campionato, dove occupano attualmente la seconda posizione con 21 punti.

Mister Capparella ritroverà molti dei suoi pupilli con cui, lo scorso anno, ha sfiorato la vittoria al Torneo di Viareggio: tra questi, Atzeni, Angiolini, Bonanno e tanti altri. In caso di parità nel doppio confronto, le squadre si affronteranno direttamente ai calci di rigore. Ecco la lista dei convocati resa nota dalla Fiorentina durante la trasmissione "Buona sera Viola Park".