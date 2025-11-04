Ufficiale Spezia, ufficiale Roberto Donadoni. Nello staff anche due ex viola

Roberto Donadoni torna su una panchina di serie A a distanza di anni, da oggi è ufficiale il suo approdo allo Spezia. Con lui anche due ex viola, Matteo Cioffi che gli farà da secondo e Alessandro Buccolini come preparatore atletico, già nel settore giovanile e nel femminile della Fiorentina.

Ecco il comunicato: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026. Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister Donadoni sarà affiancato dal Vice Matteo Cioffi, dai Preparatori Atletici Giovanni Saracini ed Alessandro Buccolini e dal Match Analyst Martino Sofia"