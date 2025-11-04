Qui Genoa: Murgita e Criscito guideranno anche l'allenamento di domani

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Roberto Murgita e Mimmo Criscito guideranno domani la ripresa degli allenamenti del Genoa al centro sportivo Signorini. Dopo il primo successo in campionato, arrivato ieri sera contro il Sassuolo, il club aveva spostato l'allenamento odierno a domani, proprio per fare le valutazioni del caso in vista di un possibile arrivo da parte di una nuova guida tecnica per sostituire l'esonerato Patrick Vieira. La giornata di valutazioni e riflessioni ha portato però i dirigenti a prendersi ancora un po' di tempo. Così, considerato l'ottimo impatto dei due tecnici, hanno deciso per ora di affidarsi ancora alla guida ad interim di Murgita e Criscito, che a questo punto appare molto probabile potranno essere in panchina anche domenica prossima, nella sfida contro l'altra grande delusa del campionato, la Fiorentina.

Dopo la sfida con i viola, vi sarà la sosta per gli impegni con le nazionali, e questo dovrebbe permettere il cambio in panchina. Il club rimane intenzionato ad affidarsi ad una nuova figura, con tanti nomi sul tavolo a partire da De Rossi e Vanoli, ma con uno sguardo a 360 gradi, compreso il mercato estero. Per i rossoblù, al momento l'unica certezza è che domani i due tecnici, entrambi ex giocatori del Genoa, saranno in campo a guidare la seduta pomeridiana. (ANSA).