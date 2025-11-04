Genoa, salgono le chance di vedere Murgita-Criscito contro la Fiorentina

La Fiorentina non è l'unica squadra della Serie A in cerca di un nuovo allenatore, anche il Genoa, prossimo avversario dei viola in campionato, sta scandagliando il mercato dei tecnici.

Nelle prossime ore è possibile che vengano sciolti i dubbi, con in pole il nome di Daniele De Rossi, a cui è stato proposto un contratto fino a giugno con opzione di un anno in caso di salvezza, e con Paolo Vanoli che sarebbe invece sullo sfondo. Per il momento la situazione è mutevole anche se la sensazione, come riporta Tuttomercatoweb.com, è che più si vada avanti come tempistica e più salgono anche le quotazioni della conferma del duo Murgita-Criscito anche per la sfida casalinga di domenica prossima alle ore 15 proprio contro i viola.