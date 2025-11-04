Genoa, salgono le chance di vedere Murgita-Criscito contro la Fiorentina
FirenzeViola.it
La Fiorentina non è l'unica squadra della Serie A in cerca di un nuovo allenatore, anche il Genoa, prossimo avversario dei viola in campionato, sta scandagliando il mercato dei tecnici.
Nelle prossime ore è possibile che vengano sciolti i dubbi, con in pole il nome di Daniele De Rossi, a cui è stato proposto un contratto fino a giugno con opzione di un anno in caso di salvezza, e con Paolo Vanoli che sarebbe invece sullo sfondo. Per il momento la situazione è mutevole anche se la sensazione, come riporta Tuttomercatoweb.com, è che più si vada avanti come tempistica e più salgono anche le quotazioni della conferma del duo Murgita-Criscito anche per la sfida casalinga di domenica prossima alle ore 15 proprio contro i viola.
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Pioli, keep calm: la società riflette tra nomi criticati, ex viola, campioni del mondo e mister x
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
