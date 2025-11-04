Champions, alle 18.45 Napoli-Eintracht: le formazioni ufficiali
Alle 18.45 torna la Champions, con la quarta giornata di League Phase. In campo il Napoli che al Maradona ospita l'Eintracht Francoforte. Le due squadre sono a quota 3 punti nella classifica del girone unico. In serata scenderà in campo anche Ecco le formazioni ufficiali della sfida:
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Gotze, Chaibi, Brown; Larsson, Bahoya; Burkardt. Allenatore: Dino Toppmöller
