Mancini dialoga con la Fiorentina, la ricostruzione di TMW: primi contatti in corso

Roberto Mancini torna in corsa per la panchina della Fiorentina. In un momento ricco di voci e colpi di scena, il nome dell’ex commissario tecnico della Nazionale è tornato d’attualità. Secondo quanto riportato da TMW, sono in corso i primi contatti tra la Fiorentina e Mancini. Per l’allenatore si tratterebbe di un ritorno a Firenze, dove aveva iniziato la carriera da tecnico nella stagione 2000/01, conquistando la Coppa Italia — l’ultimo trofeo vinto dai viola — prima di lasciare l’anno successivo a causa delle difficoltà economiche che portarono al fallimento del club. La società valuta anche altre opzioni: la principale alternativa resta Raffaele Palladino, gradito allo spogliatoio, mentre Paolo Vanoli rimane un profilo considerato. In netto calo invece le quotazioni di Roberto D’Aversa, fino a poco tempo fa tra i favoriti per la panchina gigliata.