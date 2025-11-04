Champions League, Juventus-Sporting 1-1: Vlahovic si sblocca, i bianconeri no

vedi letture

La Juventus non è andata oltre l'1-1 all'Allianz Stadium contro lo Sporting nella quarta giornata di Champions League rinviando ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale nella competizione. L'esordio casalingo di Spalletti sulla panchina bianconera è stato subito in salita con la rete del vantaggio di Araujo al 12' al termine di un'azione corale della formazione portoghese. Due minuti più tardi lo Sporting ha centrato in pieno la traversa con Trincao e solo a quel punto la Juventus si è svegliata, trascinata da Vlahovic.

L'attaccante serbo, dopo aver sfiorato il pareggio esaltando i riflessi di Rui Silva in due occasioni, ha firmato la rete dell'1-1. Nel recupero Rui Silva nega il gol vittoria a David e una deviazione a Kostic. Bianconeri a quota tre punti in quattro partite.