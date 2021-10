LUCCA, Viola possono sorpassare tutti: ecco come

Tuttosport nell'edizione odierna fa il punto della situazione su Lorenzo Lucca. L'attaccante del Pisa, dopo il grande inizio di Serie B, è attenzionato da molte squadre di A ed il suo valore è quantomeno quintuplicato rispetto a giugno. Per assicurarselo serviranno almeno 10 milioni e tante big si sono già interessate: l'Inter si è attivata a inizio settembre, il Milan si è fatto sotto, l'Atalanta si è mossa più volte per vederlo dal vivo e poi c'è la Fiorentina che potrebbe sorpassare tutti in caso di cessione di Vlahovic. Discorso analogo per il Sassuolo di Raspadori e Scamacca, mentre in casa Juventus si mantengono le antenne dritte e non soltanto per gli ottimi rapporti con il ds del Pisa.