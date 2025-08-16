Luca Antonelli: "Ecco perché ho scelto la Fiorentina Primavera. L'obiettivo è portare i ragazzi in prima squadra"

vedi letture

Luca Antonelli, ex giocatore tra le altre di Parma, Milan e Genoa, è attualmente il vice allenatore di Galloppa nella Primavera della Fiore​​​​​​​ntina. Il mister ha parlato ai canali ufficiali viola partendo dal motivo per cui ha deciso di iniziare la carriera da allenatore in Primavera: "Mi ha spinto la voglia di rimanere in campo dopo la carriera da calciatore. Ho avuto la fortuna che mister Galloppa mi ha chiamato appena finito di giocare e avevo voglia di venire ad aiutarlo ed ora mi trovo veramente bene".

C'è qualche allenatore che ha lasciato il segno nella sua carriera?

"Ho avuto la fortuna di avere Gasperini. Lui e Mihajlovic sono i due tecnici che a livello umano e calcistico mi hanno dato di più nel corso della carriera da calciatore".

Quali sono le principali qualità che prova a trasmettere ai suoi calciatori?

"L'obiettivo è quello di migliorare i ragazzi che ci vengono affidati dalla società e quelli che salgono dall'U17 e dall'U18. Cerco di essere anche un amico per loro, poi l'obiettivo è migliorarli sempre e provare a portarli pronti in prima squadra".

C'è un aspetto che lei ritiene fondamentale per arrivare al calcio professionistico?

"Devono essere forti di testa soprattutto. Perché poi quando vanno via da qua è tutto più difficile perché quello che hanno al Viola Park difficilmente lo troveranno altrove e quindi serve una bella testa".

La più grande soddisfazione?

"La vittoria della Coppa Italia di due anni fa. Mentre la più grande delusione è stata la finale dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo anche la Youth League e proveremo a portare tutto a casa, anche se non sarà facile".

Cosa vorrebbe fare nei prossimi anni qui al Viola Park?

"Io penso solo al presente, cerco di migliorare i ragazzi per portarli in prima squadra ed è questo l'obiettivo che ci siamo posti insieme ai miei colleghi".