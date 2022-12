LOTITO, Caos Juve? C'è chi ha incassato 160 mln

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER VENUTI ANCORA SEDUTA PERSONALIZZATA Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, durante l'allenamento odierno della squadra viola, il terzino Lorenzo Venuti ha svolto ancora allenamento personalizzato a causa del problema muscolare accusato durante l'amichevole contro l'Arezzo. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, durante l'allenamento odierno della squadra viola, il terzino Lorenzo Venuti ha svolto ancora allenamento personalizzato a causa del problema muscolare accusato durante l'amichevole contro l'Arezzo. NOTIZIE DI FV ACCIDENTI AL PEGGIO: I NUMERI HORROR DEGLI ESUBERI La Fiorentina a breve dovrà fare i conti coi suoi separati in casa. Ci riferiamo a quei giocatori che in questo primo atto di stagione non sono riusciti a imporsi o a ritagliarsi uno spazio all’interno delle gerarchie di Vincenzo Italiano. A... La Fiorentina a breve dovrà fare i conti coi suoi separati in casa. Ci riferiamo a quei giocatori che in questo primo atto di stagione non sono riusciti a imporsi o a ritagliarsi uno spazio all’interno delle gerarchie di Vincenzo Italiano. A... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi