Lorenzo Paratici, nuova avventura alla Roma per il figlio del ds viola

Lorenzo Paratici, nuova avventura alla Roma per il figlio del ds violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:43News
di Redazione FV

Lorenzo Paratici riparte dalla Roma. Il figlio diel dirigente della Fiorentina, Fabio Paratici, attaccante classe 2008, vestirà ancora la maglia giallorossa dopo l’esperienza vissuta in prestito nella passata stagione. Il club capitolino ha ufficializzato sui propri canali social il suo arrivo a titolo definitivo: il giovane entrerà a far parte della Primavera guidata da Mattia Scala, proseguendo così il proprio percorso di crescita a Trigoria