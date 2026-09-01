Non decolla lo scambio Gudmundsson-Cancellieri: per Sky la Lazio non vuole privarsi del giocatore

Non decolla lo scambio Gudmundsson-Cancellieri: per Sky la Lazio non vuole privarsi del giocatoreFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:39News
di Redazione FV

La Fiorentina continua a lavorare sul fronte delle entrate. Uno dei nomi accostati ai viola, quello di Matteo Cancellieri della Lazio resta al momento però complicato da raggiungere. Secondo Sky Sport infatti Il club biancoceleste ha rispedito al mittente la proposta viola, così come quella del Parma, preferendo non privarsi dell’esterno.

A pesare sulla decisione c’è soprattutto la considerazione di Gattuso nei confronti del giocatore, ritenuto una pedina utile per la stagione. Inoltre, le alternative individuate dalla Lazio sul mercato non convincono pienamente. Non ha preso dunque corpo lo scambio con Gudmundsson ipotizzato dalla stessa emittente satellitare.