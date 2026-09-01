Gotti su Beto: "È un grande lavoratore, vuole sempre migliorarsi. Ha una qualità in comune con Kean"

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Nel corso della trasmissione di Sky Sport, "Calciomercato l'originale", Luca Gotti, ex allenatore tra le varie squadre anche dell'Udinese, ha parlato di un suo ex giocatori ai tempi in cui allenava il club friulano, ossia Betuncal Beto, prossimo a diventare un nuovo giocatore viola. Queste le sue dichiarazioni: "È un ragazzo buono, un generoso, uno che nello spogliatoio sa volersi far bene. A 18 anni credo facesse ancora il cameriere, ma ha una grandissima voglia di migliorare. Credo che questa sia la sua qualità più grande, una voglia infinita di migliorare. Veniva al campo tutti i giorni con quest’idea di migliorare.

Se tu lo chiami due ore prima dell’allenamento o lo tieni due ore dopo l’allenamento per curare un dettaglio per farlo lavorare su una singola cosa lui lo fa molto volentieri, questa sua caratteristica lo fa migliorare tanto. Ha un fisico possente da 195 cm ma la qualità fisica migliore che ha è quella dell’attacco alla profondità, quindi da questo punto di vista ha una caratteristica che si sovrappone a quella che è ottima che ha che ha anche Kean. Tecnicamente è arrivato in Italia ancora abbastanza grossolano però anche qui la caratteristica è quella di migliorarsi in continuazione, anche quando è andato all’Everton il primo anno i tifosi storcevano la bocca e poi ogni ad ogni campionato hanno imparato ad apprezzare il suo impegno. Lavora tantissimo per la squadra e ed è utile, è un giocatore estremamente utile a conti fatti e io credo che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto".