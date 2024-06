LONGHI, Retegui in viola? Sono perplesso, non mi piace

FirenzeViola.it

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il noto giornalista Bruno Longhi.

Thiago Motta, peserà il fatto che sarà impegnato su tre fronti? E poi che ne pensa di Fiorentina, Lazio e Roma?

"Penso che gli allenatori siano tutti bravi. Ci sono pochi top ma gli altri hanno imparato tutto da Coverciano. Non vedo il problema. Vanno avanti nel segno della continuità questi, sanno tutti il fatto loro. Napoli è completamente diversa la situazione. Entra un bulldozer ora, che può rivoluzionare tutto nell'ambiente. Nelle altre piazze non c'è grandissimo entusiasmo. Motta? Sarà dura essere impegnato su tre fronti. ha allenato Spezia, Bologna, sarà una problematica questo, anzi potrebbe esserlo. Ora deve diventare grande anche con questo".

Retegui-Fiorentina, può risolvere l'attaccante il problema del gol?

"Sono un po' perplesso. A me non piace, ma è un mio giudizio. Non mi pare che possa dare quel quid in più che ha saputo dare Vlahovic. Speravo in Belotti, ma non è andato bene".