Longhi: "Fiorentina vuol rilanciare, sennò non chiamava Paratici"

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Bruno Longhi, giornalista di Sportmediaset, ha parlato dell’attualità in casa Fiorentina: “Intanto non penso che Paratici sia venuto per ammirare le bellezze di Firenze, ma per ripetere quanto fatto in passato alla Samp e alla Juve. Quando un manager porta una squadra ad alto livello vuole fare di tutto per proseguire altrove quanto fatto in precedenza. E poi se la società non avesse l’obiettivo di arrivare in alto non avrebbe scelto una persona come Paratici per fare il ds”.